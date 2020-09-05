У инфицированного коронавирусом Канчельскиса поражены 20% лёгких

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Бывший полузащитник сборной России по футболу и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, который ныне является главным тренером узбекского «Навбахора», рассказал, как у него протекает заболевание коронавирусной инфекцией.
У инфицированного коронавирусом Канчельскиса поражены 20% лёгких
  • Reuters

«Обследование показало, что поражены 20% лёгких. Самочувствие среднее, но сказали, что это лечится. Главное — вовремя обратился. Ещё клинику не так просто оказалось найти, хорошо, поспособствовали друзья, знакомые», — приводит слова Канчельскиса ТАСС.

Он отметил, что лечение проходит по плану.

«Дальше врачи будут смотреть по ситуации, зависит от результатов анализов, через три-четыре дня скажут, есть ли улучшение», — добавил бывший футболист.

Ранее сообщалось, что Мауро Икарди и Кейлор Навас заболели коронавирусом.

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