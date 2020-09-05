У инфицированного коронавирусом Канчельскиса поражены 20% лёгких
- Reuters
«Обследование показало, что поражены 20% лёгких. Самочувствие среднее, но сказали, что это лечится. Главное — вовремя обратился. Ещё клинику не так просто оказалось найти, хорошо, поспособствовали друзья, знакомые», — приводит слова Канчельскиса ТАСС.
Он отметил, что лечение проходит по плану.
«Дальше врачи будут смотреть по ситуации, зависит от результатов анализов, через три-четыре дня скажут, есть ли улучшение», — добавил бывший футболист.
Ранее сообщалось, что Мауро Икарди и Кейлор Навас заболели коронавирусом.