У инфицированного коронавирусом Канчельскиса поражены 20% лёгких

Бывший полузащитник сборной России по футболу и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, который ныне является главным тренером узбекского «Навбахора», рассказал, как у него протекает заболевание коронавирусной инфекцией.

«Обследование показало, что поражены 20% лёгких. Самочувствие среднее, но сказали, что это лечится. Главное — вовремя обратился. Ещё клинику не так просто оказалось найти, хорошо, поспособствовали друзья, знакомые», — приводит слова Канчельскиса ТАСС.

Он отметил, что лечение проходит по плану.

«Дальше врачи будут смотреть по ситуации, зависит от результатов анализов, через три-четыре дня скажут, есть ли улучшение», — добавил бывший футболист.

Ранее сообщалось, что Мауро Икарди и Кейлор Навас заболели коронавирусом.