«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь» в матче КХЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Череповце, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Победу «Салавату Юлаеву» принесли шайбы Дмитрия Кугрышева, Шакира Мухамадуллина и Александра Кадейкина, оформившего дубль.
«Северсталь» ответила голом Давида Думбазде.
В параллельных матчах ярославский «Локомотив» взял верх над хабаровским «Амуром» (2:0), нижегородское «Торпедо» обыграло новосибирскую «Сибирь» (4:3), рижское «Динамо» потерпело поражение от финского «Йокерита» (1:3), а минское «Динамо» в овертайме победило казахстанский «Барыс» (5:4).
Ранее сообщалось, что «Автомобилист» нанёс «Спартаку» второе подряд поражение на старте сезона КХЛ.