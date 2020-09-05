«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Череповце, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу «Салавату Юлаеву» принесли шайбы Дмитрия Кугрышева, Шакира Мухамадуллина и Александра Кадейкина, оформившего дубль.

«Северсталь» ответила голом Давида Думбазде.

В параллельных матчах ярославский «Локомотив» взял верх над хабаровским «Амуром» (2:0), нижегородское «Торпедо» обыграло новосибирскую «Сибирь» (4:3), рижское «Динамо» потерпело поражение от финского «Йокерита» (1:3), а минское «Динамо» в овертайме победило казахстанский «Барыс» (5:4).

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» нанёс «Спартаку» второе подряд поражение на старте сезона КХЛ.