Салихова: для меня стало негативным сюрпризом, когда я узнала, за какие деньги Тиля купили в «Спартак»

Зарема Салихова, подруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала покупку красно-белыми полузащитника Гуса Тиля, который стал самым дорогим трансфером в истории московского клуба.

«По Тилю были положительные рекомендации, но мне Камоцци говорил, что игрок не адаптирован к Москве и не приспособлен к российскому футболу. Это качественный футболист, но не для нас, к сожалению. И для меня стало огромным негативным сюрпризом, когда я узнала, за какие деньги его купили в «Спартак». Это большое давление на самого игрока. Парень-то он неплохой. Получается, что был один тренер, который в него верил, позволил ему ярко начать карьеру в России. А потом пришёл другой, которому Тиль не подошёл. Это неправильно организованный менеджмент — либо тренер под игрока, либо игроки под тренера. Тут нужно сразу определяться. А выбрасывать такие деньги — самый дорогой трансфер за всю историю «Спартака» — мне просто жалко и обидно. Можно было на них усилить состав другими качественными футболистами и быть не на шестом-седьмом месте, а намного выше», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

Тиль был приобретён у нидерландского АЗ летом 2019 года за €16 млн. 3 сентября он был отдан в аренду «Фрайбургу». В 24 матчах за «Спартак» Тиль забил два мяча и сделал три результативные передачи.

Ранее Салихова заявила, что в «Спартаке» все сидят и ждут решения Федуна.