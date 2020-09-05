Салихова: в «Спартаке» все сидят и ждут решения Федуна

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Зарема Салихова, подруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о его роли в управлении клубом.
Салихова: в «Спартаке» все сидят и ждут решения Федуна
  • РИА Новости

«У победы всегда много союзников. А когда плохо всё — виноват один Леонид Арнольдович. Это в корне неверно. Потому что он занимается 90% своего времени ЛУКОЙЛом. Он профессионал в нефтяной области. Потому неправильно, когда все — даже самые мелкие вопросы — подвязывают на него. Он не может быть профессионалом одновременно в IT, маркетинге, в эксплуатации, в селекции и так далее. А в «Спартаке» все сидят и ждут его решения. И выходит, что на Федуне вся ответственность. Это неправильно. Гендиректор должен сам отвечать за спортивный результат, за финансовые показатели, за сотрудников, которые работают у него в клубе», — цитирует Салихову Metaratings. 

Ранее Салихова заявила, что заставила Федуна купить Ларссона в «Спартак».

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