Салихова: в «Спартаке» все сидят и ждут решения Федуна

Зарема Салихова, подруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о его роли в управлении клубом.

«У победы всегда много союзников. А когда плохо всё — виноват один Леонид Арнольдович. Это в корне неверно. Потому что он занимается 90% своего времени ЛУКОЙЛом. Он профессионал в нефтяной области. Потому неправильно, когда все — даже самые мелкие вопросы — подвязывают на него. Он не может быть профессионалом одновременно в IT, маркетинге, в эксплуатации, в селекции и так далее. А в «Спартаке» все сидят и ждут его решения. И выходит, что на Федуне вся ответственность. Это неправильно. Гендиректор должен сам отвечать за спортивный результат, за финансовые показатели, за сотрудников, которые работают у него в клубе», — цитирует Салихову Metaratings.

Ранее Салихова заявила, что заставила Федуна купить Ларссона в «Спартак».