Салихова: я заставила Федуна купить Ларссона в «Спартак»

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Зарема Салихова, подруга владельца московского «Спартака», рассказала о своей роли в трансфере шведского форварда команды Джордана Ларссона.
Салихова: я заставила Федуна купить Ларссона в «Спартак»
  • РИА Новости

«Ларссона мало кто знал. Шведским рынком «Спартак» никогда не интересовался. А шведы очень хорошо адаптируются в России. Этот мальчик реально талантливый. Я верю, что у него большое будущее. В его крови дух победителя — посмотрите на его отца. Плюс у него школа «Барселоны». Мы узнавали, какой Ларссон в быту и в общении. Лёгкий, приятный человек даже просто по человеческим качествам. Потому я, можно сказать, просто заставила купить Ларссона. Сказала Леониду: «Если этот мальчик не заиграет в «Спартаке», три года не дари мне никаких подарков». Я в него реально верила. В столь юном возрасте он забил много мячей», — цитирует Салихову Metaratings

С момента перехода в «Спартак» летом 2019 года Ларссон провёл за клуб 32 матча в чемпионате России, в которых забил десять мячей.

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