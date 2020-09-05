Глава Hardcore FC: хотим вывести кулачные бои на стадионный уровень в России

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Основатель организации кулачных боёв Hardcore Fighting Championship Анатолий Сульянов рассказал, какие цели преследует промоушен.
Глава Hardcore FC: хотим вывести кулачные бои на стадионный уровень в России
  • © tolya_sulyanov
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«Мы тот промоушен, который хочет вывести кулачные бои в России из разряда андеграундной истории на стадионный уровень. В этом наша главная мотивация. Ориентируемся на опыт наших американских коллег из Bare Knuckle FC, которым удаётся заполнять арены на 50 тыс. человек. Такого будущего желаем и для нашей лиги», — заявил Сульянов RT.

Ранее известный рэп-исполнитель Джиган, друг основателя профессиональной лиги кулачных боёв Hardcore Fighting Championship Анатолия Сульянова, рассказал о своём отношении к боям без перчаток.

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