Джиган назвал кулачные бои кровавым, но интересным спортом
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«Я считаю, что всему должна быть жизнь. Это кровавый спорт, формат очень жёсткий, интересный. Будущее у него есть. Смотрел все выпуски на YouTube, вживую понравилось больше», — заявил Джиган в беседе с RT.
Также популярный исполнитель прокомментировал эпизод, когда один из бойцов во время поединка укусил соперника за ухо.
«Это экшн, шоу. Никто не умер, ухо целое. Всё нормально», — добавил рэпер.
1/8 суперфинала Гран-при лиги состоялась 31 августа в Москве.
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