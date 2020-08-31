Джиган назвал кулачные бои кровавым, но интересным спортом

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Известный рэп-исполнитель Джиган, друг основателя профессиональной лиги кулачных боёв Hardcore Fighting Championship Анатолия Сульянова, рассказал о своём отношении к боям без перчаток.
Джиган назвал кулачные бои кровавым, но интересным спортом
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«Я считаю, что всему должна быть жизнь. Это кровавый спорт, формат очень жёсткий, интересный. Будущее у него есть. Смотрел все выпуски на YouTube, вживую понравилось больше», — заявил Джиган в беседе с RT.

Также популярный исполнитель прокомментировал эпизод, когда один из бойцов во время поединка укусил соперника за ухо.

«Это экшн, шоу. Никто не умер, ухо целое. Всё нормально», — добавил рэпер.

1/8 суперфинала Гран-при лиги состоялась 31 августа в Москве.

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