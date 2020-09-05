Ребров предостерёг сборную России от недооценки венгров

Бывший футболист казанского «Рубина», а ныне главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги наций между сборными Венгрии и России.

«Не думаю, что венгры — это тёмная лошадка в группе. По организации игры и в целом они заслуженно обыграли сборную Турции, а также Хорватию в Будапеште. Сборная Венгрии оставляет сильное впечатление, завтра в Будапеште будет интересная игра. Сейчас здесь очень много молодых и талантливых игроков в составе. Мне нравится их прогресс. Здесь собралась хорошая команда с дисциплиной и командной игрой. За счёт этого Венгрия добивается результата. Если сборная России недооценит венгров, то у неё будут проблемы. Я думаю, что венгры показали свою силу. Играя дома, даже без болельщиков, они могут показать сильную игру и достойный результат», — цитирует Реброва Sport24.

Матч состоится 6 сентября на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште, начало — в 19:00 мск.

Ранее Черчесов заявил, что Симонян хотел лететь со сборной России в Будапешт.