Роналду пропустит матч Лиги наций с Хорватией из-за инфекции

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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не поможет сборной Португалии в матче Лиги наций УЕФА с Хорватией.
Роналду пропустит матч Лиги наций с Хорватией из-за инфекции
  • Reuters

«Очень сомневаюсь, что с ним всё будет в порядке к матчу. Он хорошо тренировался, а в среду палец на его ноге покраснел, будто ужалила пчела. Теперь нужно подождать. С инфекцией не знаешь, сколько времени займёт выздоровление», — заявил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

Сборная Португалии в ближайшее время проведёт два матча Лиги наций УЕФА — с Хорватией (5 сентября) и со Швецией (8 сентября). 

Ранее Роналду поучаствовал в презентации новой домашней формы сборной Португалии.

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