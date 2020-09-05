Роналду пропустит матч Лиги наций с Хорватией из-за инфекции
- Reuters
«Очень сомневаюсь, что с ним всё будет в порядке к матчу. Он хорошо тренировался, а в среду палец на его ноге покраснел, будто ужалила пчела. Теперь нужно подождать. С инфекцией не знаешь, сколько времени займёт выздоровление», — заявил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.
Сборная Португалии в ближайшее время проведёт два матча Лиги наций УЕФА — с Хорватией (5 сентября) и со Швецией (8 сентября).
Ранее Роналду поучаствовал в презентации новой домашней формы сборной Португалии.