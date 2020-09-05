Тедеско: в «Спартаке» у меня слишком много игроков

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско признался, что он не любит, когда в команде большое количество футболистов.
Тедеско: в «Спартаке» у меня слишком много игроков
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«В данный момент у меня слишком много футболистов — 24 человека. Я привык работать с меньшим количеством. Это важно для мотивации, когда ты можешь уделить время каждому. Сейчас же мы играем двусторонку «11 на 11», и мне приходится двух-трёх парней не задействовать. Какая тут мотивация, когда я говорю ему: «Так, ты пока иди побегай по кругу». Мне нравятся мои футболисты, и я хочу уделить время каждому, общаться с каждым с должным уважением. А представьте, что у нас было бы ещё на четыре-пять игроков больше. Что делать? Их надо интегрировать в команду, обучать нашей тактике», — цитирует Тедеско «Спорт-Экспресс».

После шести туров в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Зенит» на одно очко.

Ранее Тедеско отреагировал на решение признать его лучшим тренером РПЛ в августе.

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