Стали известны все участники турнира ACA 110 в Москве
- РИА Новости
Главным событием вечера станет поединок за вакантный титул чемпиона ACA в полусреднем весе между Мурадом Абдулаевым и бывшим чемпионом ACA и ACB в лёгком весе Али Баговым. В соглавном бою легковес АСА Эдуард Вартанян проведёт свой последний бой в организации с Мухамедом Коковым.
Также на турнире выступят:
— Курбан Тайгибов (Россия) — Рамазан Кишев (Россия);
— Жарабек Тешебаев (Киргизия) — Асхаб Зулаев (Россия);
— Илья Щеглов (Россия) — Адлан Ибрагимов (Россия);
— Эрлан Улукбеков (Киргизия) — Дауд Шайхаев (Россия);
— Эмран Исрафилов (Россия) — Ислам Мешев (Россия);
— Эльхан Мусаев (Россия) — Адам Богатырёв (Россия);
— Гога Шаматава (Россия) — Мурад Магомедов (Россия);
— Самвэл Варданян (Украина) — Хамзат Аушев (Россия);
— Азамат Бекоев (Россия) — Араз Мамедов (Россия);
— Павел Витрук (Россия) — Валерий Хажироков (Россия);
— Роман Подругин (Россия) — Махочи Сагитов (Россия).
Турнир состоится 5 сентября в Москве в спортивном комплексе «Баскет холл Москва» в Крылатском.
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