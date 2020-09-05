Стали известны все участники турнира ACA 110 в Москве

Организация по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (ACA) представила полный кард своего 110-го турнира, который пройдёт в Москве.

Главным событием вечера станет поединок за вакантный титул чемпиона ACA в полусреднем весе между Мурадом Абдулаевым и бывшим чемпионом ACA и ACB в лёгком весе Али Баговым. В соглавном бою легковес АСА Эдуард Вартанян проведёт свой последний бой в организации с Мухамедом Коковым.

Также на турнире выступят:

— Курбан Тайгибов (Россия) — Рамазан Кишев (Россия);

— Жарабек Тешебаев (Киргизия) — Асхаб Зулаев (Россия);

— Илья Щеглов (Россия) — Адлан Ибрагимов (Россия);

— Эрлан Улукбеков (Киргизия) — Дауд Шайхаев (Россия);

— Эмран Исрафилов (Россия) — Ислам Мешев (Россия);

— Эльхан Мусаев (Россия) — Адам Богатырёв (Россия);

— Гога Шаматава (Россия) — Мурад Магомедов (Россия);

— Самвэл Варданян (Украина) — Хамзат Аушев (Россия);

— Азамат Бекоев (Россия) — Араз Мамедов (Россия);

— Павел Витрук (Россия) — Валерий Хажироков (Россия);

— Роман Подругин (Россия) — Махочи Сагитов (Россия).

Турнир состоится 5 сентября в Москве в спортивном комплексе «Баскет холл Москва» в Крылатском.

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