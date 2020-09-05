Мутко раскрыл, когда Путин одобрил выдвижение заявки России на право принять ЧМ-2018

Бывший глава Российского футбольного союза, экс-министр спорта Виталий Мутко рассказал, что президент Владимир Путин одобрил решение подать заявку на проведение чемпионата мира — 2018 в 2005 году.

По словам чиновника, после поражения от Португалии со счётом 1:7 осенью 2004 года Путин вызвал его к себе и спросил: «Что это было?»

«Состоялся разговор, почему у нас не получается, почему мы не можем играть. Я сказал, что у нас есть и детские школы, и потенциал есть», — сказал Мутко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Мутко мечтал пригласить Жозе Моуринью на пост тренера сборной России.