Мутко раскрыл, когда Путин одобрил выдвижение заявки России на право принять ЧМ-2018
- РИА Новости
По словам чиновника, после поражения от Португалии со счётом 1:7 осенью 2004 года Путин вызвал его к себе и спросил: «Что это было?»
«Состоялся разговор, почему у нас не получается, почему мы не можем играть. Я сказал, что у нас есть и детские школы, и потенциал есть», — сказал Мутко в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что Мутко мечтал пригласить Жозе Моуринью на пост тренера сборной России.