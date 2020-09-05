Евсеев посетовал на сложность нового формата Кубка России
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На групповой стадии турнира его команде предстоит сыграть с клубом ФНЛ «Чертаново» и представителем ПФЛ «Ленинградцем».
«Мы не делим на задачи: чемпионат и Кубок. Понятно, что в Кубке нужно выиграть меньше матчей, чтобы попасть в еврокубки. Сейчас новая стадия, я запутался, не знаю, сколько встреч там будет. Узнали, что проведём одну встречу с командой ПФЛ и один матч с командой ФНЛ. Задача — выйти из этой сложной группы», — сказал Евсеев клубному каналу в YouTube.
Ранее сообщалось, что тренер рассказал, как повлиял на клуб уход генерального директора Шамиля Газизова в московский «Спартак».