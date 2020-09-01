Евсеев заявил, что уход Газизова в «Спартак» является потерей для «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как повлиял на клуб уход генерального директора Шамиля Газизова в московский «Спартак».

«Все прекрасно понимают, что это потеря. Но нужно из этого выходить, и у нас есть генеральный директор Шайбеков, он работал и был правой рукой Газизова. Он в курсе требований, и никаких проблем нет. Если возвращаться к деньгам: как платились деньги, так и платятся. Деньги не большие, как в других клубах, но они стабильны. В этом плане уход Газизова никак не повлиял на клуб», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Россия 24».

После шести туров «Уфа» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав пять очков. «Спартак» находится на первой строчке с 14 очками в активе.

Ранее сообщалось, что «Уфа» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ.