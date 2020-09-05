Дубль Радулова помог «Далласу» выиграть серию с «Колорадо» в плей-офф НХЛ

«Даллас Старз» победил «Колорадо Эвеланш» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли в Западной конференции.

«Звёзды» добыли победу в овертайме со счётом 5:4. Голевым дублем отметился россиянин Александр Радулов, отличившийся на третьей и 52-й минутах. Главным героем встречи стал его финский партнёр Йоэль Ковиранта. Он оформил хет-трик, забросив в том числе и победную шайбу на 68-й минуте. В первом случае ему ассистировал Денис Гурьянов.

У «Колорадо» дублем отметился россиянин Владислав Наместников, голы также на счету Андре Бураковски и Назема Кадри.

«Даллас» выиграл серию и впервые с 2008 года сыграет в финале на Западе.

Ранее сообщалось, что «Ванкувер» разгромил «Вегас» и сравнял счёт в серии плей-офф Кубка Стэнли.