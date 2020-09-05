Джикия: сборная России прилетела в Венгрию с хорошими эмоциями

Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия рассказал о подготовке национальной команды к гостевому матчу Лиги наций с Венгрией.

По его словам, тренерский штаб дал выспаться после игры с Сербией (3:1) и у игроков есть немного времени отдохнуть.

«В целом чувствую себя неплохо. Самое главное — результат, победа. Из-за этого не так чувствуется усталость. Прилетели с хорошими эмоциями, поэтому все хорошо», — сказал Джикия в интервью на YouTube-канале сборной России.

Он отметил, что в матче с Сербией удавалось контролировать ход встречи — россияне не давали сопернику ничего сделать, а во втором тайме хорошо выбегали в контратаки. По его словам, команда изучала манеру игры сербов, и, как он считает, сборная России неплохо справилась.

«Венгрия? Воспоминания хорошие, я дебютировал на этом стадионе за сборную. По-моему, мы тогда одержали победу 3:0. Немного смотрели, немного изучали, но завтра будет уже всё более детально и точно. Всё идёт своим чередом», — добавил Джикия.

Матч Венгрия — Россия состоится 6 сентября на стадионе «Пушкаш-Арена» в Будапеште.

Ранее голкипер сборной России по футболу Антон Шунин поделился впечатлениями от своего выступления в матче с Сербией.