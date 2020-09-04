Шунин: защищать ворота сборной своей страны — это кайф

Голкипер сборной России по футболу Антон Шунин поделился впечатлениями от своего выступления в матче с национальной командой Сербии в рамках первого тура Лиги наций УЕФА.

«На тренировке перед матчем Гинтарас сказал: «Готовься спокойно, получи сегодня удовольствие». Защищать ворота сборной своей страны — это кайф. И большая ответственность. Жаль, что на родном стадионе не было болельщиков, но трансляция в Нижнем Новгороде — это тоже круто. Уже через пару дней Венгрия, все мысли о ней. Нам нужен результат», — написал Шунин в своём Instagram.

Для 33-летнего голкипера это четвёртый матч за сборную, в составе которой он дебютировал ещё в 2007 году.

Ранее Лев Лещенко высказал мнение, что Шунин должен быть основным вратарём сборной России на постоянной основе.