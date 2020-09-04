Лещенко считает, что Шунин должен быть основным вратарём сборной России на постоянной основе

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Эстрадный певец, член консультационного совета и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал игру вратаря команды Антона Шунина за сборную России в матче с Сербией.
Лещенко считает, что Шунин должен быть основным вратарём сборной России на постоянной основе
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

«Шунина оценю положительно — два блестящих спасения, он большой молодец, а в пропущенном голе он не виноват. Антон вырос в классного вратаря и должен быть первым номером сборной, говорю это объективно, а не потому, что давний болельщик «Динамо», — цитирует артиста ТАСС.

Вместе с тем Лещенко нашёл повод покритиковать игру национальной команды.

«Бросилось в глаза, что у наших футболистов много технического брака в действиях, не хватает комбинационной игры, я лично не вижу сбалансированности состава. Поэтому, видимо, тактика была простой — навесы, проходы, скидки Артёма Дзюбы. Но это лучше, чем бесполезная перепасовка на своей половине. Из положительного надо отметить, что в защите отрабатывали и что физическое состояние команды очень хорошее», — добавил певец.

Ранее сообщалось, что тренер Омари Тетрадзе выделил прессинг и агрессию сборной России в матче с Сербией.

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