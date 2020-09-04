Тетрадзе выделил прессинг и агрессию сборной России в матче с Сербией

Бывший игрок сборной России, а ныне тренер Омари Тетрадзе поделился мнением о выступлении национальной команды в первом туре Лиги наций.

Подопечные Станислава Черчесова со счётом 3:1 обыграли Сербию.

«Хорошая игра, самое главное, есть победа, причём достаточно уверенная. После такой длительной паузы первая игра, достойно смотрелись. Особенно понравился второй тайм, с каким настроем, футбольной агрессией вышла команда, когда она стала прессинговать соперника на их половине поля. Сыграл большую роль и быстрый гол, добавивший нашим ребятам уверенности», — приводит слова Тетрадзе ТАСС.

По его мнению, у сборной России сохранился победный дух после чемпионата мира.

«Мне понравилось, как команда играла в атаке, её действия при потере мяча, когда старались тут же прессинговать соперника. Если сербы выходили из-под прессинга, наши успевали возвращаться назад и занимать правильные позиции», — констатировал Тетрадзе.

Ранее сообщалось, что Юрий Ковтун ждал от сборной России более высоких скоростей и лучшей сыгранности.