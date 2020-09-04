Ковтун ждал от сборной России более высоких скоростей и лучшей сыгранности

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Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун обратил внимание на недостатки команды в игре с Сербией (3:1).
Ковтун ждал от сборной России более высоких скоростей и лучшей сыгранности
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Так, по мнению тренера, россиянам не хватало скоростей и командного взаимодействия.

«Парни собрались после долгого перерыва, желание у них огромное, но это первая игра. Хотелось немного других скоростей, чуть более высокого уровня понимания и сыгранности, но на данный момент это хорошая игра и солидный результат», — цитирует Ковтуна ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин выделил хорошую форму и сыгранность сборной страны.

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