Ковтун ждал от сборной России более высоких скоростей и лучшей сыгранности

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун обратил внимание на недостатки команды в игре с Сербией (3:1).

Так, по мнению тренера, россиянам не хватало скоростей и командного взаимодействия.

«Парни собрались после долгого перерыва, желание у них огромное, но это первая игра. Хотелось немного других скоростей, чуть более высокого уровня понимания и сыгранности, но на данный момент это хорошая игра и солидный результат», — цитирует Ковтуна ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин выделил хорошую форму и сыгранность сборной страны.