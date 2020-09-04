Прядкин выделил хорошую форму и сыгранность сборной России

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал матч национальной команды с Сербией в Лиге наций.
Прядкин выделил хорошую форму и сыгранность сборной России
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Подопечные Станислава Черчесова победили со счётом 3:1.

«Победа достаточно сложная, у сербов хорошая команда. Здорово, что выиграли. Наши футболисты подошли к матчу в хорошей форме, хотя летом играли в очень насыщенном графике. Несмотря на длительный перерыв, наша команда сохранила свой стиль и продемонстрировала сыгранность», — приводит слова Прядкина ТАСС.

Ранее сообщалось, что представлен видеообзор матча Россия — Сербия.

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