Прядкин выделил хорошую форму и сыгранность сборной России
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Подопечные Станислава Черчесова победили со счётом 3:1.
«Победа достаточно сложная, у сербов хорошая команда. Здорово, что выиграли. Наши футболисты подошли к матчу в хорошей форме, хотя летом играли в очень насыщенном графике. Несмотря на длительный перерыв, наша команда сохранила свой стиль и продемонстрировала сыгранность», — приводит слова Прядкина ТАСС.
Ранее сообщалось, что представлен видеообзор матча Россия — Сербия.