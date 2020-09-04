Экс-футболист сборной Ямайки получил огнестрельное ранение
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Как сообщает Jamaica Observer, неизвестные на автомобиле обстреляли троих человек: Джонсона, ещё одного мужчину и женщину.
40-летний спортсмен получил два ранения: в спину и живот. Отмечается, что пострадавшие были доставлены в больницу, а их состояние оценивалось как тяжёлое, но стабильное.
Предполагается, что нападение может быть связано с противостоянием бандитских группировок.
На счету Джонсона 73 матча в составе сборной Ямайки, он забил 12 мячей.
Ранее сообщалось, что в Ереване произошла драка между футболистами и полицейскими.