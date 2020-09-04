Экс-футболист сборной Ямайки получил огнестрельное ранение

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Бывший нападающий английского «Болтона» и сборной Ямайки по футболу Джермейн Джонсон получил огнестрельное ранение в Кингстоне.
Экс-футболист сборной Ямайки получил огнестрельное ранение
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Как сообщает Jamaica Observer, неизвестные на автомобиле обстреляли троих человек: Джонсона, ещё одного мужчину и женщину.

40-летний спортсмен получил два ранения: в спину и живот. Отмечается, что пострадавшие были доставлены в больницу, а их состояние оценивалось как тяжёлое, но стабильное.

Предполагается, что нападение может быть связано с противостоянием бандитских группировок.

На счету Джонсона 73 матча в составе сборной Ямайки, он забил 12 мячей.

Ранее сообщалось, что в Ереване произошла драка между футболистами и полицейскими.

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