Экс-футболист сборной Ямайки получил огнестрельное ранение

Бывший нападающий английского «Болтона» и сборной Ямайки по футболу Джермейн Джонсон получил огнестрельное ранение в Кингстоне.

Как сообщает Jamaica Observer, неизвестные на автомобиле обстреляли троих человек: Джонсона, ещё одного мужчину и женщину.

40-летний спортсмен получил два ранения: в спину и живот. Отмечается, что пострадавшие были доставлены в больницу, а их состояние оценивалось как тяжёлое, но стабильное.

Предполагается, что нападение может быть связано с противостоянием бандитских группировок.

На счету Джонсона 73 матча в составе сборной Ямайки, он забил 12 мячей.

Ранее сообщалось, что в Ереване произошла драка между футболистами и полицейскими.