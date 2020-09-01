СМИ: В Ереване произошла драка между футболистами и полицейскими

Четверо футболистов сборной Армении устроили драку с представителями правоохранительных органов в Ереване.

Как сообщает Factor.am, этими игроками были экс-полузащитник краснодарской «Кубани» и московского «Спартака» Араз Озбилис, а также ещё трое представителей сборной Армении: Сероб Григорян и братья Гор и Эдгар Малакяны. Отмечается, что спортсмены вступили в потасовку с полицией около архитектурно-монументального комплекса «Каскад» в Ереване.

На сайте Следственного комитета Армении указано, что братья Малакян вступили с полицейскими в словесную перепалку, которая переросла в драку. Один из сотрудников полиции получил удар по лицу, а с другого были сорваны погоны. Братья были задержаны после прибытия подкрепления. В отношении футболистов возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Насилие в отношении представителей власти».

Через некоторое время «Пюник», за который выступают Григорян, Озбилис и Гор Малакян, выпустил заявление по поводу инцидента, в котором опроверг участие Озбилиса и Григоряна в драке.

Ранее футболист «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал драку с полицейским в Греции со своим участием.