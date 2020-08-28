Футболист МЮ Магуайр об инциденте в Греции: моя совесть чиста

Защитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал инцидент в Греции с его участием.

«Я не чувствую, что должен перед кем-то извиниться. Ты извиняешься, если сделал что-то не так. Никому такого не пожелаю. Очевидно, что ситуация негативно повлияла на один из крупнейших клубов мира, поэтому я сожалею, что заставил фанатов и МЮ пережить это, но я не сделал ничего плохого», — приводит слова Магуайа Sky News.

Он отметил, что подобная ситуация могла произойти где угодно и с кем угодно.

«Они много били меня по ногам. Я был в панике. Страх. Я испугался за свою жизнь. Моя совесть чиста. Я знаю, что произошло той ночью. Я знаю правду. Когда говорю об этом, я нервничаю, но все потому, что это заставляет меня немного злиться внутри. Буду двигаться дальше. Я достаточно силен в ментальном плане», — добавил футболист.

Магуайр был задержан полицией 21 августа за драку в одном из заведений греческого города Миконос. Позднее ему были предъявлены обвинения в неповиновении, нанесении телесных повреждений, оскорблении и попытке подкупа сотрудников правоохранительных органов. В итоге он был приговорён к 21 месяцу тюрьмы условно.

Ранее сообщалось, что Магуайр исключён из сборной Англии за инцидент в Греции.