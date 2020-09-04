Берестовская исполнила четверной тулуп на чемпионате Москвы по фигурному катанию

Фигуристка Елизавета Берестовская выполнила четверной тулуп в произвольной программе на первенстве Москвы.

Подопечная Сергея Давыдова получила от судей 128,79 балла в произвольной программе, а по итогу двух прокатов 12-летняя спортсменка набрала 195,52 балла

Ранее фигуристка Александра Бойкова рассказала о своей главной спортивной мечте.