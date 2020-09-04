Берестовская исполнила четверной тулуп на чемпионате Москвы по фигурному катанию
Фигуристка Елизавета Берестовская выполнила четверной тулуп в произвольной программе на первенстве Москвы.
- РИА Новости
Подопечная Сергея Давыдова получила от судей 128,79 балла в произвольной программе, а по итогу двух прокатов 12-летняя спортсменка набрала 195,52 балла
Ранее фигуристка Александра Бойкова рассказала о своей главной спортивной мечте.
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