Фигуристка Бойкова рассказала о своей главной спортивной мечте

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию среди спортивных пар Александра Бойкова рассказала о своей мечте в спорте.

«Моя главная мечта — дойти до олимпийского золота. И, дай бог, так всё и сложится. Свой путь в фигурном катании я начинала в качестве одиночницы, потом ушла в парное катание с Дмитрием Козловским. Работать в паре непросто, ведь всё зависит не только от тебя. Создаётся большая команда, можно сказать, семья: партнёр, тренер, хореограф. Мы очень много работаем, чтобы достичь целей», — приводит слова Бойковой пресс-служба РАНХиГС.

В дуэте с Козловским Бойкова стала чемпионкой и бронзовым призёром чемпионата Европы. Кроме того, дуэт одержал победы на двух этапах серии Гран-при, также записав в свой актив серебро и две бронзы.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова была зачислена в РАНХиГС.