Муж Аввакумовой заявил, что биатлонистке мешали вернуться в сборную Южной Кореи

Вячеслав Никифоров, муж и тренер биатлонистки Екатерины Аввакумовой, заявил, что спортсменке мешали вернуться к выступлениям за сборную Южной Кореи.

По его словам, на данный момент Екатерина находится в Корее, а пройти отборочные соревнования ей зимой предлагали президент южнокорейской федерации и её генеральный секретарь. Он отметил, что россиянка выиграла обе дистанции, но результаты не хотели утверждать, так как есть некоторые люди, которые не хотят видеть биатлонистов из России в корейской команде.

«Кате хотели приписать 20 штрафных минут в индивидуальной гонке. Начались судебные тяжбы, которые шли около трёх месяцев. В итоге результаты оставили, и её утвердили в команде. Письмо о включении в команду ей прислали в июле», — цитирует Никифорова ТАСС.

Никифоров подчеркнул, что из-за ужесточения правил IBU переход в другую команду невозможен, а возвращение в сборную России также сопряжено с большими трудностями. То есть на данный момент Аввакумова рассматривает вариант только с Южной Кореей.

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