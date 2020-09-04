В «Зените» отреагировали на слухи об уходе Барриоса и интересе к Хедире

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев опроверг информацию о возможном уходе полузащитника команды Вильмара Барриоса и интересе к хавбеку туринского «Ювентуса» Сами Хедире.

«Интерес к Хедире и возможный уход Барриоса даже не хочу комментировать. Хедира — это вбросы агентов и слухи. Что касается Вильмара, по нему к нам в клуб ни одного предложения не поступало», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Барриос перешёл в «Зенит» в 2019 году. С тех пор он провёл 55 игр в составе сине-бело-голубых и забил два мяча.

Хедира выступает за «Ювентус» с 2015 года. В прошлом сезоне 33-летний полузащитник принял участие в 12 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором одной результативной передачи. Контракт немецкого футболиста с итальянским клубом действует до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется Хедирой.