Боттас стал лучшим в первой практике Гран-при Италии, Квят — четвёртый

Финский пилот команды Mercedes Валттери Боттас стал лучшим в первой сессии свободных заездов восьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Италии.

В своей лучшей попытке Боттас преодолел круг по трассе «Монца» за 1 минуту 20,703 секунды.

Вторым по итогам сессии стал его напарник по Mercedes шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. Тройку замкнул тайский гонщик Red Bull Александр Албон.

Российский гонщик Aplha Tauri Даниил Квят занял в итоговом протоколе четвёртое место, уступив лидеру 0,852 секунды.

Гонщики итальянской команды Ferrari Шарль Леклер и Себастьян Феттель показали 11-й и 19-й результаты.

Ранее стало известно, что семья Уильямс уходит из «Формулы-1».