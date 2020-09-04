Уткин о лидерстве «Спартака»: иногда на первое место выскакивает прыщ, и он часто бывает красно-белым

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Известный спортивный журналист Василий Уткин высказал мнение о лидерстве московского «Спартака» по итогам шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ).
Уткин о лидерстве «Спартака»: иногда на первое место выскакивает прыщ, и он часто бывает красно-белым
  • РИА Новости

«Думаю, последние два тура очень здорово взбаламутили уже, казалось бы, сформировавшееся представление о том, каким будет чемпионат. Показалось сначала, что «Зенит» оторвётся и уйдёт вперёд. Я не снимаю с «Зенита» проклятие своего поздравления с уже имеющимся чемпионством 2021 года и действительно продолжаю так думать. Но внутри этого процесса могут происходить разные интересные события. Сейчас, например, на первое место вырвался «Спартак». Ну вот как к этому относиться? Знаете, иногда на первое место в нашей жизни выскакивает, например, прыщ. Он, кстати, тоже часто бывает красно-белым. Иногда это бывает какой-то больной зуб. Красный — это вообще цвет воспаления, а зуб тоже является белым. То, что происходит на протяжении одного тура, вообще не имеет никакого практического значения», — заявил Уткин на своём YouTube-канале.

«Спартак», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» с 13 очками —  второй. Тройку лидеров замыкает «Сочи», набравший 12 очков.

Ранее Доменико Тедеско признался, что впечатлён стартом «Спартака» в новом сезоне.

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