Капитан «Йокерита» о ситуации вокруг матча с «Динамо»: хоккеисты не принимали никаких решений

Короткая ссылка
Нападающий и капитан финского клуба «Йокерит» Марко Анттила прокомментировал ситуацию с пропуском матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Динамо» в Минске, за что команде было присуждено техническое поражение.
Капитан «Йокерита» о ситуации вокруг матча с «Динамо»: хоккеисты не принимали никаких решений
  • РИА Новости

«Утром у нас были нормальные занятия. Всё было как обычно, за исключением того факта, что мы должны были приехать на матч только в день игры. А потом пришло известие, что мы не едем. Я был уверен, что матч просто отложен, но узнал, что нам засчитано поражение. «Йокерит» просил всего лишь перенести матч, а не отменить его. Мы, хоккеисты, не принимали никаких решений, это делали КХЛ и руководство клуба. Мы говорили с руководством, но игроки не принимали решения», — приводит слова Анттилы Iltalehti.

Он отметил, что никто из игроков не получал смертельных угроз.

Ранее в «Йокерите» объяснили отказ ехать на матч с минским «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить