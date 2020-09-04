Капитан «Йокерита» о ситуации вокруг матча с «Динамо»: хоккеисты не принимали никаких решений

Нападающий и капитан финского клуба «Йокерит» Марко Анттила прокомментировал ситуацию с пропуском матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Динамо» в Минске, за что команде было присуждено техническое поражение.

«Утром у нас были нормальные занятия. Всё было как обычно, за исключением того факта, что мы должны были приехать на матч только в день игры. А потом пришло известие, что мы не едем. Я был уверен, что матч просто отложен, но узнал, что нам засчитано поражение. «Йокерит» просил всего лишь перенести матч, а не отменить его. Мы, хоккеисты, не принимали никаких решений, это делали КХЛ и руководство клуба. Мы говорили с руководством, но игроки не принимали решения», — приводит слова Анттилы Iltalehti.

Он отметил, что никто из игроков не получал смертельных угроз.

Ранее в «Йокерите» объяснили отказ ехать на матч с минским «Динамо».