В «Йокерите» объяснили отказ ехать на матч с минским «Динамо»

Председатель совета директоров «Йокерита» Яри Курри объяснил решение пропустить матч против «Динамо» в Минске, за что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) присудила финскому клубу техническое поражение.

«Мы контактировали с КХЛ и минским «Динамо» на протяжении этих дней. Наша позиция такова: сейчас не лучшее время для проведения хоккейного матча в Минске. Несмотря на это, мы продолжим выступать в КХЛ. Планируем сыграть первую игру в сезоне в субботу в Риге», — заявил Курри «Спорт-Экспрессу».

В настоящее время в Минске продолжаются протесты из-за результатов президентских выборов в стране.

Ранее сообщалось, что «Йокерит» получил техническое поражение за неявку на матч КХЛ с минским «Динамо».