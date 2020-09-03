В «Йокерите» объяснили отказ ехать на матч с минским «Динамо»
- РИА Новости
«Мы контактировали с КХЛ и минским «Динамо» на протяжении этих дней. Наша позиция такова: сейчас не лучшее время для проведения хоккейного матча в Минске. Несмотря на это, мы продолжим выступать в КХЛ. Планируем сыграть первую игру в сезоне в субботу в Риге», — заявил Курри «Спорт-Экспрессу».
В настоящее время в Минске продолжаются протесты из-за результатов президентских выборов в стране.
Ранее сообщалось, что «Йокерит» получил техническое поражение за неявку на матч КХЛ с минским «Динамо».