Стало известно, когда РПЛ обнародует следующую часть календаря
- РИА Новости
«Следующая часть календаря будет опубликована после жеребьёвки группового этапа еврокубков», — приводит слова Прядкина ТАСС.
На данный момент известно расписание матчей РПЛ с первого по десятый тур включительно. До зимнего перерыва планируется, что будет сыграно 19 туров.
Жеребьёвка группового турнира Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА запланирована на 1 и 2 октября соответственно.
Ранее президент РПЛ высказался об идее создания третейского суда для футбольных арбитров.