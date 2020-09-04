Стало известно, когда РПЛ обнародует следующую часть календаря

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, когда будет обнародована следующая часть календаря сезона-2020/21.
Стало известно, когда РПЛ обнародует следующую часть календаря
  • РИА Новости

«Следующая часть календаря будет опубликована после жеребьёвки группового этапа еврокубков», — приводит слова Прядкина ТАСС.

На данный момент известно расписание матчей РПЛ с первого по десятый тур включительно. До зимнего перерыва планируется, что будет сыграно 19 туров.

Жеребьёвка группового турнира Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА запланирована на 1 и 2 октября соответственно.

Ранее президент РПЛ высказался об идее создания третейского суда для футбольных арбитров.

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