Стало известно, когда РПЛ обнародует следующую часть календаря

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, когда будет обнародована следующая часть календаря сезона-2020/21.

«Следующая часть календаря будет опубликована после жеребьёвки группового этапа еврокубков», — приводит слова Прядкина ТАСС.

На данный момент известно расписание матчей РПЛ с первого по десятый тур включительно. До зимнего перерыва планируется, что будет сыграно 19 туров.

Жеребьёвка группового турнира Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА запланирована на 1 и 2 октября соответственно.

Ранее президент РПЛ высказался об идее создания третейского суда для футбольных арбитров.