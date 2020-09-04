Шунин считает, что у сборной России многое получалось во втором тайме матча с Сербией

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Вратарь сборной России Антон Шунин прокомментировал победу над Сербией в матче первого тура Лиги наций.
Шунин считает, что у сборной России многое получалось во втором тайме матча с Сербией
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

«Было непросто. Мы собрались после большой паузы. Имелось всего несколько дней, чтобы восстановиться после матчей чемпионата и подготовиться к хорошему, серьёзному сопернику. В принципе, всё разобрали, понимали, как играть. В первом тайме требовалось время, чтобы сыграться. А после перерыва у нас многое получилось. Что задумывали — те вещи у нас и воплотились», — заявил Шунин в эфире «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что своим мнением об игре поделился Артём Дзюба.

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