Идигов победил Каштанова в бою за титул чемпиона Европы по версии WBO

Россиянин Асламбек Идигов победил соотечественника Станислава Каштанова и защитил титул чемпиона Европы по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в весовой категории до 76,2 кг.

Поединок проходил в Грозном и продлился все регламентированные десять раундов. По итогам боя все судьи отдали победу Идигову.

24-летний россиянин во второй раз защитил пояс чемпиона Европы по версии WBO, который завоевал в апреле 2019 года. В послужном списке Идигова теперь 19 побед (семь — нокаутом), ни единого поражения.

Ранее сообщалось, что реванш Поветкина с Уайтом планируется провести в ноябре.