Идигов победил Каштанова в бою за титул чемпиона Европы по версии WBO
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- © Aslambek Idigov
Поединок проходил в Грозном и продлился все регламентированные десять раундов. По итогам боя все судьи отдали победу Идигову.
24-летний россиянин во второй раз защитил пояс чемпиона Европы по версии WBO, который завоевал в апреле 2019 года. В послужном списке Идигова теперь 19 побед (семь — нокаутом), ни единого поражения.
Ранее сообщалось, что реванш Поветкина с Уайтом планируется провести в ноябре.