Реванш Поветкина с Уайтом планируется провести в ноябре

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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что реванш между российским боксёром Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом состоится в ноябре.
Реванш Поветкина с Уайтом планируется провести в ноябре
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«Команда Поветкина настроена на реванш на все 100%. Они довольны. За реванш они получат много денег. Кроме того, они уверены в победе. Это был просто нокаут, и все согласны, что рано или поздно нужно проводить реванш. Мы планируем его на 14 или 21 ноября», — цитирует Хирна Boxingnews24.

Он отметил, что боксёры отдохнут три-четыре недели перед возобновлением тренировок.

23 августа 40-летний Поветкин, дважды по ходу боя с Уайтом побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC.

Ранее Андрей Рябинский рассказал, когда может состояться второй бой Поветкина с Уайтом.

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