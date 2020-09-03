СМИ: ЦСКА предложил €8 млн за Карраскаля

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Московский ЦСКА предпринял новую попытку приобрести футболиста «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля.
СМИ: ЦСКА предложил €8 млн за Карраскаля
  • © REUTERS/Agustin Marcarian

Об этом сообщает TNT Sports. По информации источника, ЦСКА увеличил предложение по 22-летнему колумбийцу до €8 млн. Ранее в СМИ сообщалось, что аргентинский клуб отклонил предложение ЦСКА в размере €7 млн.

В сезоне-2019/20 Карраскаль сыграл за «Ривер Плейт» десять матчей во всех турнирах, забил три мяча. На его счету также три гола в восьми играх за сборную Колумбии.

Ранее сообщалось, что ЦСКА увеличил предложение по футболисту «Ривер Плейт» Карраскалю до €9 млн.

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