СМИ: ЦСКА предложил €8 млн за Карраскаля
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Об этом сообщает TNT Sports. По информации источника, ЦСКА увеличил предложение по 22-летнему колумбийцу до €8 млн. Ранее в СМИ сообщалось, что аргентинский клуб отклонил предложение ЦСКА в размере €7 млн.
В сезоне-2019/20 Карраскаль сыграл за «Ривер Плейт» десять матчей во всех турнирах, забил три мяча. На его счету также три гола в восьми играх за сборную Колумбии.
Ранее сообщалось, что ЦСКА увеличил предложение по футболисту «Ривер Плейт» Карраскалю до €9 млн.