СМИ: ЦСКА предложил €8 млн за Карраскаля

Московский ЦСКА предпринял новую попытку приобрести футболиста «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля.

Об этом сообщает TNT Sports. По информации источника, ЦСКА увеличил предложение по 22-летнему колумбийцу до €8 млн. Ранее в СМИ сообщалось, что аргентинский клуб отклонил предложение ЦСКА в размере €7 млн.

В сезоне-2019/20 Карраскаль сыграл за «Ривер Плейт» десять матчей во всех турнирах, забил три мяча. На его счету также три гола в восьми играх за сборную Колумбии.

Ранее сообщалось, что ЦСКА увеличил предложение по футболисту «Ривер Плейт» Карраскалю до €9 млн.