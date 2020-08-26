СМИ: ЦСКА увеличил предложение по футболисту «Ривер Плейт» Карраскалю до €9 млн

Московский футбольный клуб ЦСКА продолжает переговоры с аргентинским «Ривер Плейт» по приобретению полузащитника Хорхе Карраскаля.

Как сообщает Primera Edicion, армейцы увеличили предложение по 22-летнему колумбийцу до €9 млн. Отмечается, что игрок уже принял решение о смене прописки и теперь ждёт, когда клубам удастся договориться.

В нынешнем сезоне Карраскаль забил два мяча в восьми матчах аргентинской Суперлиги. Полузащитник также записал в свой актив один гол и одну результативную передачу в двух встречах Кубка Либертадорес. Контракт Хорхе с «Ривер Плейт» действует до 30 июня 2022 года.

Ранее Славе Билич заявил, что хочет видеть в «Вест Бромвиче» футболиста ЦСКА Николу Влашича.