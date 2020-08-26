Билич заявил, что хочет видеть в «Вест Бромвиче» футболиста ЦСКА Влашича

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Главный тренер английского «Вест Бромвича» Славен Билич, который известен в России по работе в московском «Локомотиве», признался, что хотел бы видеть в своей команде полузащитника столичного ЦСКА Николу Влашича.
Билич заявил, что хочет видеть в «Вест Бромвиче» футболиста ЦСКА Влашича
  • РИА Новости

«Я бы хотел привести Влашича сейчас в команду. После паузы из-за коронавируса он стал даже лучше. Мы говорили о Влашиче с моими помощниками. Я был бы счастлив, если бы я мог позвонить и купить Николу», — сказал Билич в интервью Index.

При этом он предполагает, что за игрока могут попросить высокую цену, так как он уже слышал об интересе к нему со стороны «Зенита» и «Наполи».

«Когда вы спрашиваете меня, кого бы я хотел привести в команду, — это он. Хочется видеть в своей команде молодых и современных игроков, таких как Влашич и Марио Пашалич», — добавил Билич.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В его активе 23 гола и 14 голевых передач в 71 матче.

Ранее гендиректор «Зенита» прокомментировал информацию об интересе к Алексею Миранчуку и Влашичу.

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