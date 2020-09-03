Футболисты «Атлетико» Ариас и Диего Коста заболели коронавирусом

Футболисты мадридского «Атлетико» Сантьяго Ариас и Диего Коста сдали положительные тесты на коронавирус.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Болезнь у обоих футболистов протекает бессимптомно. Они находятся на самоизоляции.

Новый сезон испанской Примеры стартует 11 сентября.

Ранее сообщалось, что голкипер «Реала» Куртуа заболел коронавирусом.