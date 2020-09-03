Футболисты «Атлетико» Ариас и Диего Коста заболели коронавирусом

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Футболисты мадридского «Атлетико» Сантьяго Ариас и Диего Коста сдали положительные тесты на коронавирус.
Футболисты «Атлетико» Ариас и Диего Коста заболели коронавирусом
  • © официальный твиттер портала "Atletico Madrid MD"

Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Болезнь у обоих футболистов протекает бессимптомно. Они находятся на самоизоляции.

Новый сезон испанской Примеры стартует 11 сентября.

Ранее сообщалось, что голкипер «Реала» Куртуа заболел коронавирусом.

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