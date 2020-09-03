Футболисты «Атлетико» Ариас и Диего Коста заболели коронавирусом
Футболисты мадридского «Атлетико» Сантьяго Ариас и Диего Коста сдали положительные тесты на коронавирус.
- © официальный твиттер портала "Atletico Madrid MD"
Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Болезнь у обоих футболистов протекает бессимптомно. Они находятся на самоизоляции.
Новый сезон испанской Примеры стартует 11 сентября.
Ранее сообщалось, что голкипер «Реала» Куртуа заболел коронавирусом.
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