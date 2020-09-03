Слуцкий о матче сборной: начало осталось за Сербией, но потом мы перехватили инициативу

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Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итог первого тайма матча между сборными России и Сербии в Лиге наций.
Слуцкий о матче сборной: начало осталось за Сербией, но потом мы перехватили инициативу
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Счёт по истечении 45-минутки не открыт — 0:0. Главный арбитр Уильям Коллум добавил к первой половине матча одну минуту.

«Начало осталось за сборной Сербии, но потом мы перехватили инициативу, потому что находимся в лучшем игровом тонусе. Имели два голевых момента. Их не использовали Артём Дзюба и Зелимхан Бакаев», — заявил Слуцкий в эфире Первого канала.

Ранее Слуцкий высказался о промахе Бакаева по воротам сборной Сербии.

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