Слуцкий о матче сборной: начало осталось за Сербией, но потом мы перехватили инициативу
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Счёт по истечении 45-минутки не открыт — 0:0. Главный арбитр Уильям Коллум добавил к первой половине матча одну минуту.
«Начало осталось за сборной Сербии, но потом мы перехватили инициативу, потому что находимся в лучшем игровом тонусе. Имели два голевых момента. Их не использовали Артём Дзюба и Зелимхан Бакаев», — заявил Слуцкий в эфире Первого канала.
Ранее Слуцкий высказался о промахе Бакаева по воротам сборной Сербии.