Слуцкий высказался о промахе Бакаева по воротам сборной Сербии

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал промах полузащитника сборной России Зелимхана Бакаева в матче с командой Сербии.

Игрок имел возможность открыть счёт в конце первого тайма, но после удобного прострела Артёма Дзюбы справа не попал в ворота из пределов вратарской площади.

«Потрясающий момент нашей сборной. Мне кажется, удобнее было завершить атаку правой ногой. Его подвела левая нога», — заявил Слуцкий в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что полузащитник Юрий Жирков появился на поле в составе сборной России по футболу в возрасте 37 лет и 14 дней.