Слуцкий высказался о промахе Бакаева по воротам сборной Сербии

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал промах полузащитника сборной России Зелимхана Бакаева в матче с командой Сербии.
Слуцкий высказался о промахе Бакаева по воротам сборной Сербии
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Игрок имел возможность открыть счёт в конце первого тайма, но после удобного прострела Артёма Дзюбы справа не попал в ворота из пределов вратарской площади.

«Потрясающий момент нашей сборной. Мне кажется, удобнее было завершить атаку правой ногой. Его подвела левая нога», — заявил Слуцкий в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что полузащитник Юрий Жирков появился на поле в составе сборной России по футболу в возрасте 37 лет и 14 дней.

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