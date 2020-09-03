Слуцкий высказался о промахе Бакаева по воротам сборной Сербии
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Игрок имел возможность открыть счёт в конце первого тайма, но после удобного прострела Артёма Дзюбы справа не попал в ворота из пределов вратарской площади.
«Потрясающий момент нашей сборной. Мне кажется, удобнее было завершить атаку правой ногой. Его подвела левая нога», — заявил Слуцкий в эфире Первого канала.
Ранее сообщалось, что полузащитник Юрий Жирков появился на поле в составе сборной России по футболу в возрасте 37 лет и 14 дней.