В Москве стартовал матч Лиги наций Россия — Сербия

Матч первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными России и Сербии начался на стадионе «Динамо» в Москве.

Команды прослушали национальные гимны и разыграли мяч в центре поля. Это право по жребию досталось россиянам.

Игра проходит без зрителей. Работает бригада британских арбитров во главе с Уильямом Коллумом.

Звучат гимны России и Сербии. Всем удачи! pic.twitter.com/C474E3Csv1 — Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2020

Ранее сообщалось, что назван стартовый состав сборной России на матч группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Сербии.