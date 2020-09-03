В Москве стартовал матч Лиги наций Россия — Сербия
- Reuters
Команды прослушали национальные гимны и разыграли мяч в центре поля. Это право по жребию досталось россиянам.
Игра проходит без зрителей. Работает бригада британских арбитров во главе с Уильямом Коллумом.
Звучат гимны России и Сербии. Всем удачи! pic.twitter.com/C474E3Csv1— Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2020
Ранее сообщалось, что назван стартовый состав сборной России на матч группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Сербии.