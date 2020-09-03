В Москве стартовал матч Лиги наций Россия — Сербия

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Матч первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными России и Сербии начался на стадионе «Динамо» в Москве.
В Москве стартовал матч Лиги наций Россия — Сербия
  • Reuters

Команды прослушали национальные гимны и разыграли мяч в центре поля. Это право по жребию досталось россиянам.

Игра проходит без зрителей. Работает бригада британских арбитров во главе с Уильямом Коллумом.

Ранее сообщалось, что назван стартовый состав сборной России на матч группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Сербии.

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