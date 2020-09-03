Павлюченко: Погребняк закончил карьеру и будет заниматься бизнесом

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Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко заявил, что экс-нападающий «Урала» Павел Погребняк завершил профессиональную карьеру футболиста.
Павлюченко: Погребняк закончил карьеру и будет заниматься бизнесом
  • РИА Новости

«Пашка закончил. Я у него спросил, что он будет делать дальше, он ответил, что будет заниматься бизнесом, но не сказал каким», — цитирует Павлюченко Sport24.

На протяжении карьеры 36-летний Погребняк выступал за «Спартак», «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг», «Динамо» и «Тосно». На счету форварда 33 матча и восемь забитых мячей за сборную России.

Ранее сообщалось, что Погребняк близок к решению завершить карьеру.

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