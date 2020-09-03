Газизов: может, если бы пенальти в ворота «Ротора» не было, «Спартак» играл бы ещё сильнее

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Генеральный менеджер московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал решение экспертно-судейской комиссии признать ошибочным назначение пенальти в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ротором» (1:0).
Газизов: может, если бы пенальти в ворота «Ротора» не было, «Спартак» играл бы ещё сильнее
  • © официальный твиттер футбольного клуба "Уфа"

«Может быть, если бы этого пенальти не было, то «Спартак» играл бы ещё сильнее и забил бы ещё больше. Возможно, этот момент нас бы мобилизовал. Но если арбитр ошибся, то, конечно, это печально», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

С пенальти, назначенного арбитром за падение Соболева, «Спартак» забил единственный гол в матче, ставший победным.

Ранее в РФС признали ошибочное назначение пенальти в матче «Ротор» —  «Спартак».

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