Газизов: может, если бы пенальти в ворота «Ротора» не было, «Спартак» играл бы ещё сильнее

Генеральный менеджер московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал решение экспертно-судейской комиссии признать ошибочным назначение пенальти в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ротором» (1:0).

«Может быть, если бы этого пенальти не было, то «Спартак» играл бы ещё сильнее и забил бы ещё больше. Возможно, этот момент нас бы мобилизовал. Но если арбитр ошибся, то, конечно, это печально», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

С пенальти, назначенного арбитром за падение Соболева, «Спартак» забил единственный гол в матче, ставший победным.

Ранее в РФС признали ошибочное назначение пенальти в матче «Ротор» — «Спартак».