Газизов: может, если бы пенальти в ворота «Ротора» не было, «Спартак» играл бы ещё сильнее
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«Может быть, если бы этого пенальти не было, то «Спартак» играл бы ещё сильнее и забил бы ещё больше. Возможно, этот момент нас бы мобилизовал. Но если арбитр ошибся, то, конечно, это печально», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».
С пенальти, назначенного арбитром за падение Соболева, «Спартак» забил единственный гол в матче, ставший победным.
Ранее в РФС признали ошибочное назначение пенальти в матче «Ротор» — «Спартак».