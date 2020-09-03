В РФС признали ошибочное назначение пенальти в матче «Ротор» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) вынесла решение по итогу матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ротор» — «Спартак» (0:1).

«Судья Алексей Сухой ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота СК «Ротор» на 53-й минуте матча. Решение ЭСК РФС обосновано тем, что нападающий ФК «Спартак-Москва» Александр Соболев падает в штрафной площади соперника после небольшого захвата. Такие контакты умеренной продолжительности и интенсивности, сопровождающиеся неестественно лёгкими падениями футболиста атакующей команды, не должны рассматриваться арбитрами как основание для назначения 11-метрового удара», — гласит сообщение пресс-службы РФС.

С пенальти, назначенного за падение Соболева, «Спартак» забил единственный гол в матче.

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