Магомедшарипов может подраться за титул чемпиона UFC уже в следующем бою

Короткая ссылка
Ризван Магомедов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Забита Магомедшарипова, заявил, что добивается для своего подопечного боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе.
Магомедшарипов может подраться за титул чемпиона UFC уже в следующем бою
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Мы уже настаиваем, чтобы следующим был титульный бой. Это очень даже реально. Но должны сойтись несколько условий», — цитирует Магомедова ТАСС.

Магомедшарипов должен был драться с мексиканцем Яиром Родригесом на турнире UFC 29 августа, однако соперник снялся с боя из-за травмы. Действующим чемпионом организации в полулёгком весе является австралиец Александр Волкановски.

Ранее Уайт заявил о желании провести пятираундовый бой между Магомедшариповым и Родригесом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить