Магомедшарипов может подраться за титул чемпиона UFC уже в следующем бою

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Забита Магомедшарипова, заявил, что добивается для своего подопечного боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе.

«Мы уже настаиваем, чтобы следующим был титульный бой. Это очень даже реально. Но должны сойтись несколько условий», — цитирует Магомедова ТАСС.

Магомедшарипов должен был драться с мексиканцем Яиром Родригесом на турнире UFC 29 августа, однако соперник снялся с боя из-за травмы. Действующим чемпионом организации в полулёгком весе является австралиец Александр Волкановски.

Ранее Уайт заявил о желании провести пятираундовый бой между Магомедшариповым и Родригесом.