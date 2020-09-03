Магомедшарипов может подраться за титул чемпиона UFC уже в следующем бою
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- РИА Новости
«Мы уже настаиваем, чтобы следующим был титульный бой. Это очень даже реально. Но должны сойтись несколько условий», — цитирует Магомедова ТАСС.
Магомедшарипов должен был драться с мексиканцем Яиром Родригесом на турнире UFC 29 августа, однако соперник снялся с боя из-за травмы. Действующим чемпионом организации в полулёгком весе является австралиец Александр Волкановски.
Ранее Уайт заявил о желании провести пятираундовый бой между Магомедшариповым и Родригесом.