Уайт заявил о желании провести пятираундовый бой между Магомедшариповым и Родригесом

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился мыслями об организации боя между россиянином Забитом Магомедшариповым и мексиканцем Яиром Родригесом.
Уайт заявил о желании провести пятираундовый бой между Магомедшариповым и Родригесом
  • Reuters
  • © Jasen Vinlove-USA TODAY Sports

«Мы всё ещё работаем над этим боем и хотим, чтобы они подрались. Потому ждём, когда Родригес восстановится. Не знаю, чем всё это закончится, но если говорить об идеальном раскладе, то мне хотелось бы, чтобы они провели пятираундовый бой», — цитирует Уайта MMA Junkie.

Поединок Магомедшарипова и Родригеса должен был пройти 29 августа, но мексиканец получил травму. UFC не смогла найти замену для россиянина, и бой был отменён.

Ранее сообщалось, что Магомедшарипов высмеял руководство UFC.

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