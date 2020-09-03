Валуев: Поветкин прославил Россию и стал примером для молодых

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Государственной думы РФ Николай Валуев поздравил российского боксёра Александра Поветкина с днём рождения.
Валуев: Поветкин прославил Россию и стал примером для молодых
  • РИА Новости

«Сегодня день рождения у Александра Поветкина, человека, полностью оправдывающего своё имя, прославившего Россию, своих родителей, ставшего примером для молодых. Добра и благополучия, чемпион!» — написал Валуев в своём Instagram.

23 августа 40-летний Поветкин, дважды по ходу боя с британцем Диллианом Уайтом побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC.

Ранее сообщалось, что реванш Поветкина с Уайтом планируется провести в ноябре.

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