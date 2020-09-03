В Катаре прокомментировали участие сборной в Золотом кубке КОНКАКАФ

Короткая ссылка
В Катаре считают, что участие национальной команды в Золотом кубке КОНКАКАФ является важным этапом подготовки к домашнему чемпионату мира по футболу 2022 года.
В Катаре прокомментировали участие сборной в Золотом кубке КОНКАКАФ
  • © GIUSEPPE CACACE
  • AFP

«Для сборной Катара участие в Золотом кубке станет очередным важным этапом развития команды и подготовки к ЧМ, который стартует 21 ноября 2022 года», — говорится в пресс-релизе Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 в Катаре.

Кроме того, глава Катарской футбольной ассоциации шейх Хамад бен Халифа бен Ахмед Аль Тани назвал Кубок КОНКАКАФ престижным турниром, и он счастлив, что Катар был на него приглашён.

Ранее сообщалось, что сборная Катара по футболу сыграет на Золотом кубке КОНКАКАФ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить