В Катаре прокомментировали участие сборной в Золотом кубке КОНКАКАФ
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- AFP
«Для сборной Катара участие в Золотом кубке станет очередным важным этапом развития команды и подготовки к ЧМ, который стартует 21 ноября 2022 года», — говорится в пресс-релизе Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 в Катаре.
Кроме того, глава Катарской футбольной ассоциации шейх Хамад бен Халифа бен Ахмед Аль Тани назвал Кубок КОНКАКАФ престижным турниром, и он счастлив, что Катар был на него приглашён.
Ранее сообщалось, что сборная Катара по футболу сыграет на Золотом кубке КОНКАКАФ.