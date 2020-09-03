В Катаре прокомментировали участие сборной в Золотом кубке КОНКАКАФ

В Катаре считают, что участие национальной команды в Золотом кубке КОНКАКАФ является важным этапом подготовки к домашнему чемпионату мира по футболу 2022 года.

«Для сборной Катара участие в Золотом кубке станет очередным важным этапом развития команды и подготовки к ЧМ, который стартует 21 ноября 2022 года», — говорится в пресс-релизе Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 в Катаре.

Кроме того, глава Катарской футбольной ассоциации шейх Хамад бен Халифа бен Ахмед Аль Тани назвал Кубок КОНКАКАФ престижным турниром, и он счастлив, что Катар был на него приглашён.

Ранее сообщалось, что сборная Катара по футболу сыграет на Золотом кубке КОНКАКАФ.